Antonio se quedó toda la noche mirando el fuego. Testigo de su paso voraz y firme, pudo ver cómo convertía en cenizas su hogar, una habitación en un club de pescadores ubicado en Mangrullo al 4800. Este miércoles, con el sol arriba, supo que no había vuelta atrás: el incendio no dejó nada en pie.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), este electricista que habitaba las instalaciones junto a dos mujeres, contó lo sucedido: “Cerca de las 10 viene la propietaria y nos avisa que había fuego, de la puerta salía humo, no se veía nada pero nadie pensó esta dimnesión. Sacaron a la pastora y a la chica”, comenzó.

“No quedó nada, todo es de chapa y madera, estamos a la orilla del río”, expresó. Antonio reveló que a los bomberos les costó acceder: “Este es un barrio marginal, y dentro de esa marginalidad está lleno de cables por acá, por eso no podían entrar”, dijo.

Mientras que aún humeaba el lugar, el hombre contó que el fuego le quitó todo: “Antes de estar debajo de un puente prefiero estar acá”, sostuvo y cuando se le consultó sobre cómo se sentía, ironizó: “No es para bailar flamenco”. Antonio pasó la madrugada asistiendo a los bomberos con una pequeña linterna a pilas y en medio de su desazón, se acordó de agradecer la ayuda de los vecinos.

El fuego tuvo un origen, de acuerdo a los rumores que corren. “Una persona con algún patito que no le anda en la cabeza tiró un papel encendido por la abertura por alguna bronca me imagino. Muchos vecinos dicen que fue un hombre de por acá pero no lo sé”, manifestó.