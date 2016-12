Video: piloto borracho quería volar un avión con 150 pasajeros

El presidente de Citilink, Albert Burhan, confirmó que Tekad Purna apareció “físicamente incapacitado” para desarrollar su tarea, pero la compañía no emitirá los resultados finales del chequeo médico al que sometieron a su trabajador hasta dentro de una semana.

