Viral: al ritmo de "Bella ciao", piden que Mascherano no vaya al Mundial

Un grupo de amigos grabó un video con el tema de la serie "La casa de papel" que es furor en las redes, tanto que el propio jugador le puso un corazón en Instagram. “No lo convoquen a Mascherano, no va más, no va más, no va más, más, más", dice el mensaje para Sampaoli

09 de Marzo de 2018 Por: Rosario3