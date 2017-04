Gustavo Santaolalla, es uno de los músicos y productores argentinos más importantes del mundo ganador de Oscars, Grammys y productor de algunos de los artistas mas relevantes y populares de la música alternativa de Latinoamérica.

El concierto abarca gran parte de su inmensa carrera musical desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por sus bandas de sonido de películas, discos solista y la música del videogame The Last Of Us.