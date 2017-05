Lo que se pierde y Fuga. Giacometto trabaja, desde la premisa de Alberto Ure, sobre la idea de que un ensayo no es, en efecto, un ensayo, un simulacro, sino más bien un acontecimiento, un hecho real, donde la actuación, como fuerza que se despliega en el espacio, genera una multiplicidad de sentidos y formas.

