El 66 % de los argentinos cree saber cuándo automedicarse

“La diversidad de respuestas obtenida, que va desde no tratar el malestar hasta acudir al médico para contar con un tratamiento de prescripción para tratarlo, marca que los argentinos necesitamos mayor orientación sobre este tipo de malestares menores”, agregó.

Más del 50 % de los argentinos cree que es importante poder comprar productos de venta libre para tratar dolencias menores y de ese total y seis de cada 10 cree saber cuándo automedicarse, según un sondeo del que también se desprende que el 39 % acude a la farmacia porque cree que un malestar menor es aquel que se cura con un remedio que no requiere prescripción, mientras que un 40 % acude al médico para tratar sus dolencias, según docsalud .

