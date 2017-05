Macri: "El cambio está llegando a cada lugar de la Argentina"

"Este es el tiempo del trabajo, el de las obras que se ponen en marcha y se terminan, el de los argentinos tirando juntos para el mismo lado: el de nuestro futuro. Llegó el tiempo de las obras que empiezan y se terminan, de la obra pública como sinónimo de transparencia y no de corrupción; el tiempo de mostrar que se puede trabajar para la gente, poniendo las banderas políticas a un lado, y lograr transformaciones que mejoren la vida de los demás".

"Si hay una palabra que define el tiempo que vivimos, esa palabra es esperanza. Continuamente recorro el país, visitando a las personas que me invitan a sus casas o sus lugares de trabajo, y en cada una de ellas, por más kilómetros que las separen, me encuentro con lo mismo: argentinos que quieren vivir mejor", manifestó el mandatario.

