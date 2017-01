2016 no se fue, se derritió: 42 de térmica y alerta renovada

El SMN no declara alerta por altas temperaturas para Rosario y la región (mantenía el sistema en color verde), pero es conveniente tomar recaudos contra los golpes de calor y la deshidratación, sobre todo en bebés, niños pequeños y adultos mayores. Aquí unos consejos.

Portales especializados como Windguru o The Weather Channel estiman que el agua arribará después de la medianoche. El primero señalaba precipitaciones el domingo entre las 3 y las 6 pero después postergó ese fenómeno hasta las 9 de la mañana. El segundo indica probabilidades crecientes desde la madrugada y con más chances a primera hora de la mañana del primer día de 2017.

