30 (treinta)

Cada página es un dibujo particular, por la riqueza caligráfica que se produce al repetir el nombre la mayor cantidad de veces posible”. Andrea Fasani

“Los números: 2006, 30 años, 30.000 personas desaparecidas. Decido repetir sus nombres en todas las hojas de cada cuaderno. Escribo: 1 Abigail Attademo 2 Abigail Attademo... Es un trabajo de gran concentración: no cometer errores ortográficos, no repetir el número, ni saltearlo, etcétera. Al escribir se produce en mi cabeza un espacio pleno de recuerdo de la persona que nombro y escribo, una oración, un mantra, lo recuerdo, lo revivo. Un ejercicio para mi memoria.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo