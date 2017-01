5 claves para aprender a darte un descanso laboral

Si lográs organizarte y aprovechar mejor tu tiempo en el trabajo, no sólo serás más eficiente y feliz, sino que podrás disfrutar más de tu tiempo de descanso. Y esto último es importante para tener una buena salud física, evitar el estrés y llevar una vida saludable.

Además si estás trabajando más horas de las que tenés que trabajar, debés poner prioridades, ya que no es bueno sacrificar el tiempo con la familia, y tiempo de sueño o tiempo personal, con el trabajo.

Siempre hay más por hacer, pero hay que ser realistas con el tiempo, porque si tratás de incluir muchas tareas en un lapso corto, no las vas a poder hacer bien, te vas a frustrar y si no salen bien al final será más trabajo. Lo mejor es anotar en una hoja las tareas que tenés que hacer en la semana o en un tiempo definido, y trabajar en sacar las que más urgen primero. Ponerse metas es lo mejor.

1. Enfocate en lo mejor, no en grande

