5 errores que tenés que evitar antes de un examen

Es sabido que más allá de las propiedades particulares de cada examen, hay una respuesta personal por parte del protagonista frente a éste. El portal formacionyestudios propone una serie de tips a tener en cuenta para evitar antes de presentarse a rendir.

Anticipación negativa ante el resultado del examen

Este es uno de los fallos más habituales. La persona realiza una asociación de ideas y concluye que la nota que va a obtener no es positiva. Ante esta predisposición negativa, en lugar de alimentar la motivación del esfuerzo ante la prueba, surge un desánimo lógico que está causado por la visión de esta preocupación.

El resultado de este error es vivir el futuro desde el presente. Y esto influye de manera negativa en ese mañana y, también, conduce a la pérdida de tiempo en el ahora.

Como te predisponés ante la realidad, influye en la realidad misma. Incluso aunque después obtengas un resultado positivo en el examen. El pensamiento negativo influye en cómo te sentís en el presente.

Repetir errores previos

Por medio de la experiencia previa en la realización de exámenes podés identificar aciertos que podés aplicar nuevamente ahora. Y también podés concretar errores que podés evitar por medio de un plan alternativo.

Sin embargo, seguir un esquema repetido de comportamiento durante los días previos a un examen, aunque sea en tiempos diferentes, conduce al mismo punto de siempre.

Falta de planificación

La organización no solo es importante durante el examen, sino también en el tiempo previo al mismo. Por ejemplo, es recomendable que durante la tarde anterior al examen coloques en el escritorio el material que tendrás que llevar al día siguiente a la prueba. De lo contrario, este tipo de descuido produce nervios de última hora al incrementar el retraso respecto de la hora prevista.

El día previo al examen es recomendable que te lo tomes de forma relajada para centrarte en este propósito de descansar y planificar.

Perder la perspectiva

El examen es importante, sin embargo, conviene no perder el foco de la situación para no dramatizar un posible suspenso o para no alimentar el perfeccionismo en la búsqueda de la mejor nota.

Reducir horas de sueño por el estudio

El descanso es fundamental en cualquier momento de la vida, también durante un instante tan exigente como un examen. El descanso incrementa la tranquilidad de ánimo, mejora la concentración y la visión positiva de ese momento. Además, desde el punto de vista del estado de ánimo, no descansar genera estrés, preocupación y frustración.