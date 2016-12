A Pampita se le escapó una revelación muy importante

Pampita hizo una revelación clave para la televisión pero sin querer. En realidad, estaba hablando de moda y diseñadores en una entrevista televisiva y dejó escapar que es muy probable que el año que viene continúe en Showmatch. Tras advertir lo expuesto, quiso corregirse pero lo dicho, dicho estaba.

Según publica el sitio de El Trece, además de ser una de las modelos más cotizadas del país y de sobreponerse a los escándalos demostrando que, como jurado de Bailando, es absolutamente implacable, Pampita se convirtió en una de las figuras más populares de la tele y hay quienes arriesgan a decir que fue la gran atracción del certamen de Showmatch en 2016.

Es cierto, todo el mundo hablaba de ella. De lo que hacía, de sus conquistas y también de la ropa que lucía con gracia y sofisticación, cada noche, en el programa de Marcelo Tinelli. Y de esto hablaba en La jaula de la moda, donde contó que apuesta a diseñadores jóvenes y quizás no tan populares. Pero en medio de una conversación ciento por ciento fashionista, sin querer, hizo una tremenda revelación.

Horacio Cabak le preguntó si, a lo largo de Bailando, no hubo noches en las que no sabía qué ponerse. Ella, con su característica sonrisa, confesó: “No, la verdad es que me quedaron diseñadores para el año que viene que me quedaron si usar”.

Hete aquí la confirmación de su participación en Bailando 2017, aunque luego, al darse cuenta de la “metida de pata” intentó minimizar la cosa: “Bueno, si se da… Si no, será otro año”, deslizó.