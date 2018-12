“A los 11 años sufrí abuso y esperé a que se mueran mis padres para hablarlo”

Se siguen produciendo denuncias públicas y judiciales de casos de acoso, abuso sexual y violaciones luego de la presentación que la actriz Thelma Fardín hizo contra Juan Darthés. En este caso, el actor Maxi Ghione hizo una durísima confesión: “A los 11 años sufrí abuso y esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo”, escribió en su perfil de Facebook.

"A los 11 años sufrí abuso. Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. Lo callé 30 años; y hay algunos pelotudos que dicen "Pero después de 10 años lo dice?" (¿Por qué no se van a la mierda?)", publicó Maxi en la red social.

Luego, apoyó a Thelma Fardin y Calu Rivero y mostró su enojo contra quienes las cuestionan: "Thelma, Calu Rivero y miles y miles más: tengo una profunda tristeza. También tengo enojo. Quiero hacerles dulce de leche casero y abrazarlas. Siempre, pero SIEMPRE: creéle a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, creéle al débil. Y al tipo éste, si es inocente, le pediré disculpas", sentenció, en referencia a Juan Darthés.

Me empieza a temblar la mano y eso quiere decir que mi enojo se está moviendo de lugar. #MiraComoNosPonemos #Justicia #LPQTP. Lo que me deja tranquilo fue poder contarle éste hecho a mi hijo Juan hace un tiempo. Me dio alivio", concluyó Maxi Ghione su comunicado.