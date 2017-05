Abre el refugio municipal de noche: “Detectamos más gente en la calle”

Hoy comienza el Operativo Invierno 2017, el conjunto de acciones de asistencia y emergencia que desarrolla el municipio cada año con la llegada de las bajas temperaturas para personas en situación de calle. En este contexto, desde la Municipalidad de Rosario admitieron que se visibilizan más personas en la vía pública, lo que no quiere decir que carezcan de un lugar donde dormir, es decir, que sufran situación de calle.

Funcionarios municipales y referentes de organizaciones sociales se congregaron en el Refugio Municipal, Grandoli 3450, para darle inicio al Operativo Invierno 2017, época en la que se refuerzan las tareas dirigidas a aquellos que viven en la calle. Desde el lugar y entrevistada en A Diario (Radio 2), la subsecretaria de Desarrollo Social, Mónica Peralta, explicó que las instalaciones tienen unas 45 plazas aunque se comenzará con 25 camas disponibles.

“A partir de hoy queda abierto”, señaló la funcionaria sobre el refugio, y recordó que los beneficiarios son varones de entre 18 y 65 años. No se aceptan a aquellos que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas. “La idea es paliar el invierno y aprovechar el refugio para ejercer una intervención social”, señaló.

“Hay una detección de mayor cantidad de gente en la calle pero aún no podemos corroborar que sean todas personas en situación de calle, es decir, que esté viviendo en la calle. Vemos mucha gente aunque no quiere decir que no tengan un lugar donde estar”, advirtió Peralta.