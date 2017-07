Abrió la inscripción para la edición 2017 de TEDxRosario

“Inefable significa lo indecible, lo que escapa a la jaula del lenguaje, es lo que trasciende y enciende. En un tiempo donde todo parece escurrirse, lo inefable es un llamado, una revelación. Desde TEDxRosario creemos que no todo es evidente”, indican los organizadores.

