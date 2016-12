Absuelven a mujer que mató a su marido para defenderse

Después de medio año, Nilda recuperará su libertad. Se trata de la mujer de Villa Constitución que en junio pasado había sido condenada a prisión por matar a su marido, desbordada por un contexto de violencia de género que la tenía como víctima. Ahora la Justicia la absolvió.

La Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la sentencia de 12 años de cárcel contra Nilda A. por considerar legítima defensa el homicidio de su esposo, Armando F., hecho ocurrido el 9 de agosto de 2014.

La absolución de este miércoles estuvo a cargo del Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 2ª Circunscripción Judicial (Rosario), integrado por los jueces Carina Luratti, Guillermo Llaudet y Carlos Carbone, que revocaron el anterior veredicto “por estar acreditado que (la mujer) actuó en legítima defensa”.

Nilda fue asistida por el Defensor Público de Villa Constitución, Facundo Principiano, conjuntamente con la asistente de Apoyo en Juicio Oral, Melisa Andreatta, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe.

Sobre la absolución, Principiano manifestó que “demuestra no sólo un análisis serio, responsable, integral y acabado de la causa traída a examen, sino que además el resolutorio en cuestión lleva a la Justicia santafesina en materia de violencia de género, a un lugar de privilegio en la República Argentina y en total consonancia con el nuevo paradigma que al respecto”.

Nilda y su hijo Armando, abrazados durante el juicio que los condenó. (Ministerio Público de la Defensa)

En junio pasado, Nilda A., luego de vivir bajo una permanente violencia de género sostenida en el tiempo, había sido condenada, junto con su hijo Armando F. a la pena de 12 años de prisión por el homicidio agravado por el vínculo contra su marido, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. La medida fue rápidamente apelada y ahora ese reclamo dio sus frutos.

En agosto, Rosario3.com entrevistó a la mujer en su casa de Villa Constitución, donde cumplía prisión domiciliaria, y reflejó su historia. “Con sus ojos rojos de tanto llorar”, como relató el texto de aquel reportaje, Nilda se lamentaba: “La Justicia no te ayuda, porque piden que (los hechos de violencia de género) se denuncien, pero con eso de que no hay pruebas, no hacen nada”.

Cabe agregar que su hijo, asistido por una defensora particular, también fue absuelto de culpa y cargo por haber actuado en legítima defensa de su madre y su hermano menor.

En la audiencia de apelación, Principiano cuestionó el fallo de primera instancia –resuelto por el Tribunal Oral de Juicio de Villa Constitución integrado por los jueces penales Mariel Minetti, Griselda Strologo y Alberto Jesús Rizzardi– al señalar que el contenido de dicha sentencia sólo hacía mención a la situación de violencia de género en un sólo párrafo.