Aclaran que el escrutinio provisorio no tiene validez legal

Faltan 18 días para que se celebren las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) en Santa Fe y ya hay cruces por el recuento de votos. Este miércoles, la oposición realizó una conferencia de prensa con cuestionamientos a la organización del escrutinio provisorio. Desde el Tribunal Electoral aclararon que el escrutinio provisorio no tiene validez, a diferencia del definitivo que se realiza 48 horas después de los comicios y con un sistema diferente.

“No entiendo por qué se da tanta entidad a algo que no tiene ningún tipo de valor jurídico ni legal. El resultado definitivo tiene su propio escrutinio y su propio sistema y ese sistema ha sido auditado sin ningún tipo de cuestionamiento”, dijo el prosecretario del Tribunal Electoral santafesino, Roberto Pascual, en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

Pascual explicó que el resultado válido de las elecciones es el del escrutinio definitivo que se realiza dos días después de celebrados los comicios; en este caso, empezará el martes 30 de abril. “Nosotros hacemos un escrutinio definitivo utilizando un software que fue puesto a disposición de toda esta gente, que está libre de ser auditado, aunque la ley no lo exige”, señaló e insistió: “(El escrutinio provisorio) no tiene validez jurídica, entonces no entiendo mucho el interés de sembrar duda en torno a algo que no tiene validez mas allá de una información temprana”.

A la hora de hacer el reclamo, la oposición reflotó la polémica que se disparó en las Paso de 2015 con denuncias de fraude por las más de 800 mesas que no fueron contabilizadas en el recuento provisorio.

“Lo que ocurrió en 2015 no afectó el resultado final de la elección –aclaró– si bien pudo haber un inconveniente en el muestreo de los datos del escrutinio provisorio, eso no afectó al escrutinio definitivo”.