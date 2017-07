Acusan a tres mujeres de violar a un pastor

Tres mujeres fueron acusadas de agresión sexual agravada por un tribunal de la corte de Zimbabue, al sur de África, después que un pastor denunció que fue violado por la jóvenes cuando les fue a cobrar una deuda.

El fiscal Petros Shoko indicó que el hombre, cuyo nombre no fue revelado, es pastor en una iglesia en el distrito de Cowdray Park de la ciudad de Bulawayo e identificó a las mujeres como Sandra Ncube, de 21 años, Riamuhetsi Mlauzi, de 23, y Mongiwe Mpofu, de 25.

Según el relato de la víctima, se dirigió al domicilio de las mujeres porque le debían dinero, una vez adentro una lo agarró de la cintura, otra le sacó el pantalón y así fue sometido sexualmente.

En su defensa, las acusadas que esperan el veredicto del jurado para el próximo 7 de agosto, negaron que hayan violado al pastor y dijeron que solo se trató de un juego.

Ncube explicó que "solo estábamos jugando. No pensé que lo tomaría en serio", mientras que Mlauzi, admitió que quería poner a prueba al pastor porque tenía el hábito de aparecer cuando ellas se estaban bañando. "Él siempre irrumpe cuando me baño, porque dice que impasible como un hombre de Dios. Yo solo quería ver si se excitaba o no", explicó.

Sin embargo el religioso asegura haber sido abusado y para comprobarlo se sometió a estudios médicos que serán parte de la prueba el día del juicio.