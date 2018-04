Adabel Guerrero se desnudó en su “mejor momento”

La bailarina Adabel Guerrero publicó una foto suya desnuda con su avanzado embarazo. La imagen la muestra cerca de la cuna, sin ropa.

“Ya sé que estoy desnuda y muchos me criticarán (y a los que critiquen los bloqueo por pelotu 2), pero a mi me pareció una hermosa foto. La naturaleza humana en su máxima expresión. La mejor figura que he tenido. Mi mejor estado. Mi mejor momento. Lola”, escribió en su cuenta de Instagram a horas de dar a luz a Lola, su primera hija con Martín Lamela.

Según publicó el sitio de El Trece, Guerrero quedó embarazada de Lamela tras una conmovedora lucha de cuatro años. "Gracias a Dios se dio, siento que es un milagro de la vida, deseaba ser mamá", confesó en una entrevista con Arriba argentinos cuando cursaba su tercer mes de embarazo.

En esa nota, la bailarina contó también que en un momento llegó a creer que la maternidad iba a quedar como una materia pendiente. "Llegué a pensar que quizás Dios no quería que sea mamá”, sostuvo.