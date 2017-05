Admiten pruebas que complican al juez que investigó a Los Monos

El camarista hizo lugar a pruebas relacionadas con la moto secuestrada en el marco de la investigación, que pasó de Martín Paz, por medio de su padre, Luis Paz, a Vienna. Además, Acosta avaló que se presente como prueba la denuncia del ex policía Sergio Blanche.

Al final, la foto del “escándalo” , en la que se ve al juez Juan Carlos Vienna que inició la megacausa de Los Monos sentado al lado de Luis Paz, será admitida como prueba en el juicio contra Ariel “Guille” Cantero por, justamente, el asesinato de Martín "Fantasma" Paz, hijo de Luis. Con esta imagen y otro material, la defensa de Cantero quiere demostrar que el magistrado que investigó al clan Cantero no fue parcial. El juicio oral comenzará el 14 de junio.

