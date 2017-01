Advierten que los mensajes de Whatsapp pueden ser hackeados

Si bien Facebook, que es dueño de esta aplicación, asegura que no se pueden interceptar los mensajes, ni la compañía ni su personal garantizó la privacidad de sus más de mil millones de usuarios.

Los mensajes de Whatsapp pueden ser hackeados, según indicó el diario británico The Guardian. La advertencia está basada en el protocolo de cifrado que tiene el sistema.

