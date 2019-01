Advierten sobre hackeo de tarjetas de crédito a través de un videojuego

Un juego puede terminar en un robo. Lo que puede ser diversión, transformarse en un verdadero problema si no se tienen cuidados. Desde Paraná, Entre Ríos, dieron cuenta de esta posibilidad al lanzar un alerta ante la aparición de casos de hackeos de tarjetas de crédito a través del Fortnite. Sí, el videojuego que es furor entre grandes y chicos por estos días.

Blanca Ramírez, de la división Delitos Informáticos de la Policía de Entre Ríos, confirmó en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) que se emitió un aviso, en especial a los padres para que estén más atentos cuando los hijos se conecten a jugar con otras personas al denominado Fortnite, un videojuego para PlayStation 4, Xbox One, Windows y Mac (y próximamente tendrán una versión para IPhone y Android) que toma elementos de los juegos de construcción de sandbox y le agrega la violencia de un juego de acción en tercera persona.

El juego tiene dos modalidades: una versión en solitario llamada Save the World y la muy popular versión multi-jugador llamada Battle Royale. “Es furor entre chicos y grandes, es un juego en el que participan varios jugadores on line. Para avanzar –explicó– hay que disponer de cascos, escopetas, cartucherías, uniformes, chalecos y para obtenerlos hay que comprarlos en una tienda on line”.

“Para obtenerlos –continuó la funcionaria– hay que usar tarjetas de crédito y los chicos se las piden a los padres”. En este punto, pueden generase riesgos. “Los estafadores son personas que juegan y se hacen pasar por pares, le sacan a los chicos los usuarios y las claves y compran en la tienda para poder seguir jugando ellos o bien, adquieren otros juegos que luego venden en el mercado negro”, advirtió.

Ramírez señaló que en Entre Ríos investigan tres casos en los que el fraude oscila entre los 20 a los 50 mil pesos. “A veces llegan hasta el límite de la tarjeta y la vacían completamente”, consideró. En este sentido, pidió a los padres hablar con sus hijos para pedirles que no compartan con nadie la información acerca del usuario y contraseña para jugar y además, les recordó que deben borrar siempre los datos de la tarjeta tras haberla usado.

PaVos

La problemática que denuncia hoy la Policía de Entre Ríos está mundialmente instalada. El sitio eprofesional publicó que, según una investigación de The Independent, hay un elevado número de criminales que blanquean dinero a través del videojuego gracias a su sistema de pagos del que Ramírez hace referencia. Fortnite utiliza una divisa virtual y única llamada paVos (V-bucks en inglés) que se puede obtener comprando tarjetas con códigos que se canjean dentro del juego o realizando pagos por Internet con tarjetas de débito y/o crédito.

Sin embargo, si un criminal adquiere una tarjeta de crédito ajena mediante phising, puede comprar paVos en Fortnite y venderlos a un precio reducido en Internet para blanquear el dinero robado.

De esta manera, se ha creado un notable mercado negro de "dinero de Fortnite". Una vez tienen estos paVos fraudulentos, su adquisición es asombrosamente sencilla: basta con ir a eBay e interesarse por una de las múltiples ofertas disponibles.

Sin embargo, los precios más atractivos se pueden encontrar en la "deep web", donde el mercado es mucho más pujante dada la naturaleza de esta "parte oculta' de Internet. Este tipo de actividad fraudulenta no es nuevo en el mundo de los videojuegos "free to play", los que se descargan gratuitamente, pero que permiten realizar pagos de pequeñas sumas por ventajas u objetos estéticos.

Ya se han descubierto sistemas de blanqueo similares en otros títulos populares, como Clash of Clans, Clash Royale o Marvel: Contest of Champions. Parte de la razón por la que se dan estos esquemas de blanqueo se debe a las medidas de seguridad en torno a Fortnite.

Aunque los datos de los usuarios están protegidos en el sistema de Epic Games, no hay una manera de saber de dónde proceden los "paVos" adquiridos por estos. De esta manera, no hay forma de saber si alguien introduce un código obtenido de manera fraudulenta u obtiene el dinero con una tarjeta de crédito ajena.

No hay una cifra clara de cuánto dinero se está generando por estos métodos, aunque según la firma de seguridad Sixgill, eBay ha procesado ventas por el valor de 220.000 euros en los últimos 60 días.

Del mismo modo, la aparición del juego en compras producidas en la "dark web" también ha aumentado exponencialmente a medida que Fortnite se volvía más y más popular. Según la firma de seguridad Zerofox, las estafas online relacionadas con Fortnite suman más de 53.000 casos entre septiembre y octubre.

Un 86% de ellos se compartieron a través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook.Toda actividad al margen de la plataforma de Epic Games y Fortnite es ilegal y está vetada por el estudio de desarrollo, si bien no se conocen qué métodos siguen para identificar y parar estos casos.