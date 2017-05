Una vez más los Aerosmith vuelven a nuestro país para celebrar un único concierto de despedida; "Aero-Vederci Baby" Tour.

Considerados como una de las bandas de rock más grandes de Estados Unidos, el galardonado grupo, es conocido por canciones como “Back in the Saddle” y “Walk This Way”.

El grupo está formado por el cantante Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el batería Joey Kramer y el bajista Tom Hamilton. Aerosmith anunciaron hace unos meses que el "Aero-Vederci Baby! Tour" será su gira de despedida, una gira que, en palabras de los propios integrantes del grupo, puede durar varios años, y en la que conmemorarán casi medio siglo de carrera.

En todos estos años Aerosmith ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganando cuatro premios Grammy y formando parte del Salón de la Fama del Rock And Roll, entre otros importantes logros.