Afirman que el consumo de carne es el más bajo de los últimos 5 años

No obstante, el dato que más preocupa a los dirigentes del sector es que la demanda se ubicó como la más baja de los últimos cinco años, cuando había tocado el piso de 55,1 kilos por persona. Estos datos se desprenden del informe final de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra).

Durante el año pasado, el consumo de carne promedio per cápita de los argentinos fue de 57,1 kilos, con una caída del 4,1% con respecto a 2015, cuando su consumo era de 59,6 kilos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo