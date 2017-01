Afirman que "está contenido" el incendio forestal en La Pampa

Precisó que el principal recurso para combatir el fuego en estos casos de "incendio extremo" son las "cuadrillas en móviles rápidos y capacitados, y no los aviones hidrantes porque no hubieran dado abasto" por la velocidad con que avanzaban las llamas debido a los vientos de más de 30 kilómetros por hora, la temperatura superior a los 30 grados y una humedad del 15 por ciento.

"En lo que tiene que ver con extensión –remarcó– lo dominamos, o sea que nosotros estamos dominando el fuego y no el fuego a nosotros".

"Vamos a sobrevolar la zona y considerar algún punto caliente porque puede haber algún foco interno que no seria tan grave pero igual hay que atenderlo", añadió.

