Al corralón: polémica con Tránsito por la póliza de seguro digital

El fin de semana pasado a Ana le llevaron el auto al corralón porque no pudo dar cuenta en el momento que tenía la póliza de seguro al día. A sugerencia del inspector, intentó bajar la aplicación para mostrar la póliza digital, pero según la mujer, el agente no quiso esperar lo que demora la app en descargarse y Ana se quedó sin coche a las 3 de la mañana en el cruce Alberdi. El caso disparó el debate en Radio 2. ¿Cuánto pueden esperar un inspector por la documentación? ¿Y cuáles son las causales de remoción? ¿Cuáles son los papeles válidos para circular por la ciudad? ¿Sirven las versiones digitales?

La historia de Ana

Ana contó su historia este jueves en Radiópolis (Radio 2). El sábado pasado, llevaba a sus hija y a otras tres amigas de ella a un boliche de Pichincha, cuando a 20 cuadras de su casa la detuvo un control de tránsito. Pasó el test de alcoholemia y le presentó el carnet de conducir pero la póliza estaba vencida desde hacía diez días. El nuevo comprobante en papel había quedo en su casa, le explicó al inspector que la cuota se la debitaban mes a mes automáticamente, junto con la cuota del coche que tiene prendado, de modo que el seguro estaba al día.

Entonces, el inspector le recomendó bajarse al celular la póliza digital. “A los cinco minutos vuelve y me dice: «¿Qué estás haciendo?». Le digo que estaba bajando la póliza, y me dice «No, no. Ahora ya está, que se lleven el auto al corralón»”, reconstruyó. Y agregó que el inspector tampoco le permitió pedirle a su marido que le alcanzara el comprobante en papel que estaba en su casa.

“Me parece que fue más un capricho del inspector. Tuve que perderme la mañana de laburo y pagar 978 pesos del acarreo (no le hicieron multa porque tenía los docuemtnso en regla). Me parece que para que sea un capricho, es bastante caro para mi”, se quejó Ana.

Qué va vale y que no en un control de tránsito, según la normativa

“Cualquier documentación que no se pueda acreditar en el momento es pasible de retención preventiva”, afirmó el director general de Tránsito, Gustavo Adda que aclaró que licencia de conducir digital no es válida en Santa Fe porque la provincia no adhirió aún a la normativa.

Si es válido, en cambio, la póliza digital que se descarga a través de la aplicación Mi Seguro, aunque no funciona bien para todas las empresas de seguro.

“La Revisación Técnica Vechicular (RTO) –continuó Adda– vencida no es causal de remoción pero hay que mostrarla y es pasible de revisión”.

Por otro lado, en cuanto al seguro obligatorio, no es necesario presentar la última cuota paga ya que la aseguradora expide un comprobante anual. La posesión de ese comprobante obligatorio será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la Ley Nº 24.449. De acuerdo al artículo 2 de la disposición Nº70/2009 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la falta de portación del recibo pago de la prima del seguro obligatorio no puede ser aducida por la Autoridad de Constatación para determinar el incumplimiento de los requisitos de circulación. En pocas palabras, sirve con mostrar el carné de la póliza.

Los otros papeles que tenés que tener sí o sí son: la licencia de conducir física –recordá que la digital no vale para Santa Fe–, acorde a la categoría; y la cédula de identificación del rodado o autorización para conducir, o sea la tarjeta verde azul.

¿Por qué me pueden llevar el auto? (o la moto)

Por ordenanza municipal 8.733, te pueden llevar el vehículo –auto o moto– si:

- Tu rodado es considerado peligroso: “Aquellos que no reúnan las condiciones técnicas y de seguridad exigibles, salvo que el obstáculo pueda ser removido en el momento del procedimiento, en cuyo caso el inspector se limitará a labrar el acta de infracción correspondiente. Una vez remitido al depósito municipal y cuando fuera necesario efectuar trabajos de acondicionamiento a las disposiciones reglamentarias, el titular podrá optar por efectuar las reparaciones en el predio o solicitar autorización para retirarlo por intermedio de grúa, para su ejecución en un taller particular”.

- No tiene la chapa patente: “En caso de alegar el conductor el extravío, para no hacerse pasible de la remisión deberá exhibir un certificado policial que acredite la denuncia de tal circunstancia, el que tendrá validez por el término de cinco días, lapso durante el cual deberá acreditar haber solicitado la provisión de nuevas chapas”.

- No tener la documentación: licencia, póliza y tarjeta verde o azul.

- Estás ebrio. Pero si cumplís con todas las otras condiciones y viajabas con una persona que puede conducir, “la autoridad de aplicación podrá permitir la cesión de la conducción del vehículo a un acompañante o persona designada por el titular del vehículo que pueda hacerse presente en el lugar en un término máximo de veinte minutos”.

- Obstaculizás el tránsito. Por ejemplo, si dejaste estacionado el rodado frente a una cochera o la entrada de un hospital. No obstante, es requisito que “el inspector haga sonar el silbato en dos oportunidades consecutivas a los fines de alertar al conductor para que se presente a remover el obstáculo ocasionado al tránsito”.

- Te negás a realizar las pruebas requeridas por el inspector, como el test de alcoholemia o narcolemia por ejemplo.