Alejandra Obeid: “La austeridad de nuestra campaña es una muestra de respeto hacia los santafesinos”

La precandidata a Diputada Provincial por la lista Honestidad y Compromiso, Alejandra Obeid, se manifestó conforme con la campaña realizada y espera con mucho optimismo los resultados de las Paso: “Confiamos en lo que hicimos y en la buena recepción que tuvo. Si vos sos austero en campaña el mensaje es claro y es de respeto. La gente valora mucho eso y lo valorará aún más el domingo, hay campañas millonarias que son una burla para todos y sobre todo a quienes peor la están pasando”.

En relación a su propuesta de trabajo futuro, destacó la necesidad de recuperar la experiencia transitada en Santa Fe en la Cámara baja: “Santa Fe es una de las provincias más insegura del país, esa problemática nos ocupó en mi gestión como edila. Convocamos a las juntas zonales porque creemos que las decisiones a tomar necesitan de la participación de todos. Y por supuesto, será oportuno que el próximo gobernador conduzca a la policía. Confiamos que el próximo gobierno será justicialista y entonces eso volverá a suceder”.

La lista Honestidad y Compromiso se presenta en la nómina de diputados provinciales siendo encabezada por Alejandra Obeid, hija del dos veces gobernador de la provincia Jorge Obeid. Con amplia representación territorial, se destacan Roberto Meli en segundo lugar (ex secretario de Municipios y Comunas) y de Rosario tercera en la nómina la presencia de Rita Lassus, reconocida y experimentada economista que dirigió durante muchos años en comercio exterior del Ministerio de la Producción: “El problema de la economía Argentina es realmente preocupante y sabemos que contamos con candidatos que nos van a permitir elaborar propuestas sólidas que apuesten por la producción, el cuidado y la generación de empleo”, dijo Obeid.

Además, sostuvo: “La provincia en general y Rosario en particular sufren por la apertura de las importaciones y los constantes aumentos en las tarifas. Eso que se desordenó desde la política se resuelve de la misma manera, pero legislando en favor de la gente, del comerciante, de la pequeña y mediana empresa”.

El trabajo con instituciones Obeid es concejala de Santa Fe y en su gestión deliberativa ha trabajado fundamentalmente con instituciones intermedias, elaborando propuestas tendientes a superar la crisis desde lo social. El fondo de Asistencia a Vecinales es un ejemplo de ello, propuesta en vigencia que inyecta de recursos genuinos a estas instituciones y permite que las mismas sigan ofreciendo mejoras en el territorio. “Tanto el FAV como el programa de padrinazgo a clubes barriales son propuestas concretas que sirvieron en la ciudad.

Ese trabajo queremos replicarlo, queremos redoblar la apuesta y mostrarle a la provincia cuál es nuestra forma de hacer política”.

Honestidad y Compromiso

Tal es el nombre que se ha elegido para la lista y al respecto, Obeid dijo: “No es un nombre marketinero, es cierto, pero nosotros hemos decidido adecuarnos a los nuevos usos y costumbres de la política sin perder nuestro horizonte de trabajo. El otro día en una radio de Firmat me consultaron si estaba en condiciones de prometer que bajaría el precio de la luz. No vendemos espejitos de colores, hacemos política, y necesitamos significar que hacer política es comprometerse con aquello que uno puede cumplir. Como legisladora no estoy en condiciones de tomar esa decisión, por eso entiendo que necesitamos como justicialismo recuperar la provincia, porque la gestión de Jorge Obeid demostró que con una buena administración de los recursos se puede hacer obra pública sin aumentar ningún impuesto”, agregó.

Para finalizar, Obeid destacó la excelente recepción que viene teniendo su propuesta en las localidades recorridas, sobre todo en los departamentos del norte: “Hay un reconocimiento concreto a la gestión de Jorge Obeid como gobernador, eso se siente en la calle. Siempre digo lo mismo, que mi padre haya sido un excelente gobernador no significa que yo sea garantía como legisladora, por eso priorizo en la charla con los santafesinos el hecho de contarles todo el trabajo que hemos hecho en la ciudad y en la provincia que en casos no es por todos conocido. Por suerte eso también se ha empezado a valorar”.