Alfredo Curi: “Debemos Gestionar para los vecinos y los barrios”

Por otro lado, remarcó el compromiso del ex Intendente de la ciudad y actual diputado provincial Héctor Tigre Cavallero. "Juntos y con nuestro equipo de trabajo estuvimos en el popular barrio Empalme Graneros. Allí le recordaron a Héctor las gestiones realizadas que permitieron finalizar grandes obras para mitigar las inundaciones en la zona a través de la Represa Ludueña, el secundario Formosa, el Conducto Aliviador II, entre otras", sostuvo.

“La población de esta zona norte llega aproximadamente a los 45.000 habitantes que actualmente sienten el abandono total por parte del Estado. Por ello, nos manifiestan la necesidad de ser escuchados para resolver los problemas y no pasen desapercibidos. Estar cerca de los vecinos, instituciones escolares, vecinales, debe ser una prioridad. Lo cierto es que en cada barrio recorrido observamos los mismos problemas”, aseguró Curi.

