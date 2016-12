Allanamientos en Goya: para la fiscal, la Policía "protegía" a un narco

"Nosotros no estamos metidos en la droga. Nos quieren poner como los malos de la película. Esos rumores fueron plantados por la provincia de Santa Fe", disparó.

Por otra parte, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, sostuvo en LT10 que los procedimientos hechos "dejaron mal parada a la Policía" de la provincia. "Nosotros no cuestionamos la decisión del juez sino la metodología que tuvo la policía de Santa Fe que levantó a 16 personas de la ciudad de Corrientes para llevarlos de testigos en Goya. Esto generó un gran revuelo en nuestra capital con padres y familiares que estaban muy preocupados", explicó.

Además, respondió las críticas del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien apuntó que los testigos de los procedimientos en Goya fueron tomados en la capital de la provincia. "El tema es que los allanamientos se hicieron temprano, en una ciudad chica, donde todos probablemente se conocían y no se querían testigos del lugar por la cuestión que se podía frustrar", remarcó en diálogo con Radio Sudamericana.

La fiscal manifestó que "había cierta connivencia" entre la Policía correntina y Javier L., uno de los presuntos delincuentes detenidos. "De la investigación surgía que tenía contacto, pero no puedo decir mucho sobre la situación. Es una persona muy poderosa de muchos años en esto, no es de ahora. Tiene contactos, porque es persona que mueve mucha cantidad de droga", comentó.

La fiscal federal de Reconquista Viviana Bruno Campaña cuestionó el accionar de la Policía de Corrientes en Goya. Aseguró que uno de los presuntos narcotraficantes capturados contaba con "cierta protección" de la fuerza de seguridad de esa provincia. Agregó que "no se puede objetar" que hayan trasladado a testigos desde la ciudad de Corrientes.

