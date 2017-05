Allanaron celdas de Piñero por un video de agresiones entre internos

La utilización de teléfonos celulares de parte de los internos es vox populi. En noviembre pasado , internos de la Unidad Penal Nº 16 de Pérez grabaron videos en los que se pudo ver a un interno herido que era trasladado en una camilla y se adviertían condiciones críticas del estado edilicio de la unidad penitenciaria. Unos meses antes, un barrabrava de Colón aseguró que seguía "manejando la hinchada" desde la cárcel de Coronda, donde está detenido. Incluso en agosto del año pasado, el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe señaló que los inhibidores de señal de los celulares que tienen a disposición para usar en las cárceles no podían ser usados por una orden del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este año, por otra parte, se difundieron fotos tomadas por teléfonos en la cárcel de Coronda en la que "presos vip" disfrutaban de una pileta de lona .

En tanto, su defensora, Alejandra Paolini, asistió el día martes 9 a la respectiva Unidad Penitenciaria a los fines de mantener un diálogo con su defendido -visiblemente lesionado- quien le manifestó no querer denunciar el hecho y pidió continuar en resguardo hasta el día de hoy.

Si bien las fuentes consultadas no confirmaron que sean los mismos casos, esta semana, la defensora pública adjunta de la Defensoría Regional de la 2° Circunscripción Judicial (Rosario) , Alejandra Paolini, solicitó en audiencia ante el juez penal del Colegio de Jueces de 1° Instancia, Hernán Postma, que ordene al Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigar las agresiones recibidas por el interno F.M., alojado en Piñero. Según el pedido, las imágenes del hecho fueron viralizadas a través de un video publicado en sitios web y redes sociales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo