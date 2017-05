Amenazó a su ex y a su hijastra con dos armas de fuego y dos cuchillos

Estaba armado. Aterrorizada, Soledad llamó a la policía pero para cuando llegó, Diego había huido. Los agentes comenzaron a buscarlo pero no dieron con él hasta que escucharon un escopetazo –siempre de acuerdo a la versión oficial– en un descampado a unos 50 metros de la casa de la mujer.

Del otro lado estaba Diego G., de 36 años y ex novio de Soledad. A los gritos le pedía que lo dejaran entrar pero como madre e hija se negaban, rodeó la casa e intentó ingresar por el patio de atrás.

Una mujer de 33 años y su hija de 15 pasaron una madrugada de terror este miércoles cuando su ex pareja intentó ingresar a su casa por la fuerza. El hombre llevaba dos armas de fuego, dos cuchillos, precintos y un envase de gas pimienta.

