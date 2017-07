Ansés dará créditos a beneficiarios de AUH y pensiones

En ambos casos, el dinero se depositará a los cuatro días de la solicitud del crédito en la misma cuenta en la que los beneficiarios cobran la AUH o la pensión no contributiva, indicó el funcionario.

Respecto del crédito destinado a los beneficiarios de "una pensión no contributiva o universal al adulto mayor", Basavilbaso apuntó que como "la prestación es más grande, puede pedir un préstamo mayor", y ejemplificó que quien pida 30 mil pesos a 36 meses debería pagar unos 1.200 pesos de cuota mensual.

"Esta semana sale la línea de créditos a partir de un decreto del presidente (Mauricio Macri), que le da la posibilidad a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de pensiones no contributivas a tener un crédito seguro de Anses, con una tasa por debajo del mercado", aseguró el funcionario.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, confirmó este lunes que el Gobierno otorgará créditos a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas. La medida será tomada a partir de un decreto con el que el Ejecutivo buscará "apuntalar a toda la gente en situación de vulnerabilidad".

