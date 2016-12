Apagón en un amplio radio del sur rosarino

No ayudó tampoco que el corte se dio un día después del anuncio de un a umento de la tarifa de la EPE desde el 1° de enero.

@Rosariotres sin #luz desde hace mas de dos horas.... esperamos no pasar la navidad a oscuras.

La previa a la Nochebuena no pudo ser más mala para una gran cantidad de familias que viven en la zona sur de Rosario: a la lluvia se sumó un corte de luz desde la tarde.

