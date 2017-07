Apartaron al abogado acusado de abusar a menores en Gualeguaychú

De acuerdo con la investigación periodística, los fines de semana el abogado invitaba a los jóvenes a sus casas, ya que además de su domicilio particular -donde vivió con su madre hasta que ella murió- también tenía su oficina y una quinta.

Bajo el título "La doble vida del abogado", Análisis Digital publicó una nota del periodista Daniel Enz, quien, luego de un año y medio de investigación, aseguró que el letrado, un ex candidato a gobernador por la Ucedé, organizaba fiestas en su casa en las que abusaba de menores de edad .

En tanto, dijo que a Rivas "era inevitable verlo en todos los actos culturales, actividades y charlas, hoy en la ciudad no podemos negar nada", por lo que "nosotros esperaremos un tiempo y veremos qué abogado" ocupará su lugar, ya que "todo esto se hace ad honorem".

Rivas era miembro de la comisión en calidad de asesor y pertenecía a la misma no designado por un colegio, sino como "mención honoraria por sus aportes al desfile a lo largo de los años".

El abogado Gustavo Rivas, acusado por corrupción y promoción de la prostitución de menores por lo que no puede salir de Gualeguaychú, ya no forma parte de la Comisión Permanente de Carrozas Estudiantiles de la ciudad, donde cumplía la función de asesor legal, informó este domingo Alejandro Valiente, integrante de la comisión.

