Aquellos años del boom, de Xavi Ayén

Sinopsis

No hay placas que lo conmemoren, pero el movimiento más importante de la literatura en castellano durante el siglo XX se abrió al mundo desde Barcelona entre los años 1967 y 1976.

El boom latinoamericano fue, en igual medida, un cruce de solidaridades revolucionarias y un fenómeno polifónico que se articuló en la ciudad catalana, a la luz de editores, agentes literarios y bares donde la dictadura franquista se hacía cada vez más frágil, en un proceso en el que asimismo resulta obligado viajar a Ciudad de México, Buenos Aires, La Habana, París y Nueva York.

Xavi Ayén culmina con este libro una investigación de diez años que lo llevó por más de trescientas fuentes bibliográficas y vivas. No solo encontramos entrevistas con los grandes protagonistas del boom, también abundan documentos hasta ahora desconocidos y relatos cruzados de una memoria colectiva: Vargas Llosa grita los goles de su compatriota Hugo Sotil en el Camp Nou, a García Márquez le confunden con un mecánico cuando lleva su coche de lujo a una gasolinera, Carlos Fuentes memoriza el perfume de las mujeres con las que baila, Carmen Balcells regala idénticos bombones a los miembros de la Academia Sueca y a sus secretarias.

Este libro ganó en Barcelona el Premio Gaziel de Biografías y Memorias 2013. La actual edición incluye nuevos datos, testimonios y revelaciones recopilados en los últimos años por el autor.

Aquellos años del boom es la historia de un grupo de amigos que cambiaron la literatura para siempre.

“Una obra muy completa: biografía colectiva, estudio sociológico, crítica literaria...y muy amena, que se lee de un tirón”. Laura Freixas, La Vanguardia.

“Diez años de espera han valido la pena. Colosal.” Matías Néspolo, El Mundo.

“Hay libros que embisten contra todo para hacerse un hueco entre los intereses. Periodismo de largo aliento, periodismo libre y en libro. Periodismo sin prisas, asentado en archivos, entrevistas, documentos, lecturas, para tratar de fijar en alguna parte lo que no tiene suelo. Del trabajo de Ayén se destila, como la mayor de las lecciones, paciencia, voluntad, precisión, humor, serenidad y humildad.” Peio H. Riaño, El Confidencial

“Aquellos años del boom pasará a ser la enciclopedia informada, dispersa, chismosa y a menudo confidencial sobre las relaciones personales y profesionales de los escritores hispanoamericanos.” Jordi Gracía.

“Estupendo, ameno e informativo ensayo cultural. En fin, una obra monumental, con acompañamiento fotográfico. Me ha gustado mucho su densidad biográfica. Recuerdo páginas conmovedoras sobre la intimidad de José Donoso o de Julio Cortázar. Ya escribí en otra ocasión que yo no hago reseñas de libros en este blog. Ahora bien, tampoco me aguanto las ganas de compartir entusiasmo, como me ocurre ahora. En resumen, magnífico libro. Enhorabuena a su autor.” Fernando Aramburu.

Editorial Debate