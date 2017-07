Asaltó a un taxista con un arma de juguete

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió este martes alrededor de las 23.40 en pasaje Zabala y Crespo cuando un falso pasajero apuntó al chofer con lo que resultó ser una réplica de arma de fuego. Huyó con lo recaudado y los objetos de valor que encontró. Pero no llegó lejos.

