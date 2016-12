Asalto, persecución y tiros cerca de Puerto Norte

"A mí me robaron dos (ladrones), pero había cuatro en la Partner. Se ve que eran varios en la zona. En el interior de la camioneta había un juego de llaves que no es mío", relató.

Eduardo, víctima del robo contó al periodista Daniel Amoroso (El Tres) que fue sorprendido por un ladrón cuando abría el portón del garage donde guarda su Peugeot Partner. "Sentí algo punzante de atrás y escuché: «Dame todo». Le dije que no tenía nada. Me sacó los documentos mientras otro esperaba en una moto. Entró y se llevó mi auto", comentó.

