Asesinaron a un hombre de un balazo tras una discusión

Un hombre de 32 años fue asesinado de un balazo en inmediaciones de Liniers y Huella, en la zona noroeste. El hecho ocurrió pasadas las 10 de este viernes. Fue atacado, según las primeras informaciones, por un grupo de tres personas con las que mantuvo una discusión.

Desde Fiscalía informaron que la víctima fue identificada como Oscar Elías Ríos. Presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la espalda. El fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte comisionó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para hacer el relevamiento de la zona y toma de testimonios.

Según los primeros indicios que tiene Fiscalía, la víctima mantuvo una discusión con un grupo de personas y recibió el balazo. Murió en el lugar. Tenía todas sus pertenencias, por lo que la línea investigativa de homicidio en ocasión de robo no es la más concreta por el momento.

"Como en todo barrio, se escuchan tiros. En todos lados pasa lo mismo. Te tenés que meter adentro, no te queda otra. Acá dentro de todo estaba tranquilo, no pasaban estas cosas", dijo un vecino al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres) al tiempo que afirmó que la víctima no era del barrio.

"Salís y no sabés si volvés a tu casa", enfatizó el hombre.