Así fue el escrache “exprés” a Cristina en el Parlamento Europeo

La ex presidenta Cristina Kirchner sufrió un escrache este miércoles antes de empezar a hablar ante el Parlamento Europeo. Cuando la ex presidenta terminó de saludar y se acomodó en su lugar, dos jóvenes que estaban entre los asistentes se pararon y levantaron un cartel que rezaba “Welcome korruptos”.

