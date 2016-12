Atacaron a piedrazos el auto en el que iba Macri en Neuquén

Un grupo de alrededor de diez personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba el presidente, Mauricio Macri, hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, Neuquén. No hubo heridos.

