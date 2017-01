Ataque a balazos terminó con un muerto y un herido

Según informaron fuentes policiales a Rosario3.com , dos personas sufrieron numerosos disparos en barrio Toba a las 19 de este sábado. No estaban claras las circunstancias del hecho, tampoco había datos sobre los agresores.

