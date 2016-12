Autorizan la cobertura de un tratamiento con aceite de cannabis a gemelos con epilepsia

Si bien dicha medicación no está contemplada en el Programa Médico Obligatorio –único menú prestacional al que se encuentra sujeto este agente de salud– las acciones llevadas a cabo por ambas defensorías se enmarcaron en: la autorización que brindó en septiembre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la importación de aceite derivado de esta planta y la aprobación el 30 de noviembre de la ley de uso medicinal de cannabis en la provincia de Santa Fe.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo