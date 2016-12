Bailaque se apartó de la causa "Pichón" Escobar

El juez federal Marcelo Bailaque se apartó este jueves de la causa que investiga la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar. Fue el mismo magistrado que sobreseyó a los cinco acusados, decisión que luego la Cámara de Apelaciones revocó.

Bailaque, según explicó el abogado de la Multisectorial por justicia por Gerardo Escobar, Guillermo Campana, argumentó que no puede seguir investigando cuando ya opinó sobre la responsabilidad de los acusados por la muerte de "Pichón". Ahora, la causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

"Él cree que los acusados no participaron en el hecho. Su decisión es coherente", afirmó Campana a Rosario3.com.

El abogado de la Multisectorial por justicia por Gerardo Escobar señaló que "no se avanzó" en ninguna de las medidas solicitadas tras la revocatoria de los cinco sobreseimientos. "Sólo se volvió a tomar una testimonial a una de las mujeres que aparecen en el video donde se ve salir a Gerardo de La Tienda", comentó.

"La pericia del teléfono se mandó a hacer a un departamento del FBI y el informe recibido no puede ser leído porque no están acá las herramientas para eso. Por la poca información que tenemos, no aportaría mucho ese estudio", concluyó.