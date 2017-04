Balagué: "El acatamiento al paro fue bajo, hay voluntad de aceptar"

“Los docentes lamentablemente se han mimetizado con un conflicto nacional y de la provincia de Buenos Aires que no tiene nada que ver con Santa Fe”, dijo la ministra que destacó que todas las otras paritarias de la provincia cerraron con el 25 por ciento.

La Casa Gris había ofrecido un 25 por ciento de aumento salarial desdoblado, calculado sobre la base del sueldo provincial; es decir, que no incluía el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Esto fue interpretado como un engaño de parte de los gremios.

La ministra no descartó que buena parte de los docentes que no adhirieron al paro lo hicieron por la advertencia del gobierno de descontarles los días, pero subrayó “la convicción de miles de docentes por aceptar la oferta”.

