Balance de Lifschitz para 2016: "Terminamos muy bien el año"

Finalmente, consultado sobre sus deseos para el año próximo el gobernador santafesino expresó: “Cuando no tenía esta responsabilidad pensaba en mis hijos. Ahora, desde este lugar tengo que pensar en todos los jovenes de esta provincia y les deseo que tengan un año mejor, con mejores oportunidades”.

Aunque dijo que la relación con Macri “mejoró mucho”, no dudó en reiterar las dudas que le generan los cambios en el gabinete.

