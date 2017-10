Luego del resonante éxito obtenido en Buenos Aires con la presentación del ballet completo “Hamlet Ruso” de Boris Eifman, la compañía del Ballet Nacional Sodre /Uruguay bajo la dirección del Maestro Julio Bocca, volverá a presentarse en Argentina durante el próximo mes de noviembre, en una extensa gira que los llevará por primera vez a recorrer parte del interior del país y el conurbano bonaerense actuando en Córdoba, Rosario, Tucumán, Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y también en la Capital Federal en los teatros Auditorium de Belgrano y el Gran Rivadavia de Flores.

El programa elegido promete llegar al corazón del público, ya que combina extractos de grandes obras del repertorio clásico como son la Suite de Don Quijote, con coreografía de los argentinos Silvia Bazilis y Raúl Candal y el Pas de Deux de El Corsario, de la gran maestra Anna-Marie Holmes , con las dos obras contemporáneas que completan el programa: One and Others del argentino Demis Volpi, actualmente coreógrafo residente del Stuttgart Ballet, y Without Words, del gran español Nacho Duato, en las que se resume la exquisitez del movimiento y la fuerza de los cuerpos, poniendo por momentos el alma en descubierto.