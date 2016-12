Basura: concejales rechazaron el contrato y piden llamado a licitación

Sin embargo para Miatello, ese argumento más parece "una cuestión de fe". "Es imposible de demostrar si no se abre un proceso licitatorio", sostuvo y advirtió que ahora "el tema pasa por elaborar bien los pliegos".

“Ya no va más la contratación directa”, señaló el concejal justicialista, Osvaldo Miatello, en contacto con Rosario3.com . El presidente de la comisión de Ecología explicó que finalmente la oposición acordó prorrogar el contrato actual con Resicom por 12 meses para que la Municipalidad tenga tiempo de preparar un pliego de licitación.

