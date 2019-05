Beatriz Sarlo sobre Cambiemos: “Las torpezas siempre se pagan”

La escritora Beatriz Sarlo evaluó la performance de Cambiemos en la elección cordobesa y en otras provincias del país. En este marco, analizó el comportamiento del electorado y criticó la mirada del presidente Mauricio Macri en relación al lugar que ocupa Argentina en el mundo. Admitió que no leyó “Sinceramente”, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí que escuchó el discurso de su presentación del que remarcó algunos aspectos vinculados a una posible candidatura presidencial.

La ensayista viene a Rosario este martes a las 20 para abordar la problemática de “la exhibición del yo”, en el ciclo gratuito de Plataforma de Pensamientos en Plataforma Lavardén. “El escándalo es una pequeña estructura actual en las vidas de celebrities y famosos donde todo se muestra aunque no importa por cuánto tiempo”, resumió, en diálogo con el periodista Alberto Lotuf en A Diario, Radio 2, en relación a la actualidad de la televisión argentina. “La cultura mediática empieza a surgir en los años 30 con las revistas de los famosos y en los 40 se da su verdadera eclosión”, continuó a modo de adelanto de lo que será su exposición de mañana. Por último observó que “en los programas de la siesta que son muy típicos de la televisión se busca la chispa que avive la pantalla”, al referirse al enfrentamiento como nutriente principal de estas propuestas.

Macri

Consultada sobre si el presidente Mauricio Macri tenía relación con las derrotas de Cambiemos en las últimas elecciones provinciales, manifestó: “Es difícil pensarlo ajeno, la gente penaliza en quienes se presentan, lo que no les gusta del gobierno. La gente de Macri pierde como en la guerra, han perdido en todas las provincias”, expuso y apuntó a las elecciones en Córdoba: “Los votantes premian lo que consideran una buena gobernación, sino ¿cómo se explica la masiva votación de Schiaretti? Los votantes premian eso”. Luego, indicó que lo mismo sucedió con Miguel Lifschitz en Santa Fe; en contraposición volvió al escenario cordobés y subrayó el “festival de torpezas que hizo Cambiemos con Carrió y Negri que parecía el segundo de Carrió”. Por último, remarcó: “Las torpezas se pagan”.

Cristina

“No leí el libro pero voy a tener que leerlo”, comenzó a decir sobre “Sinceramente”. Sin embargo, aseguró que vio la presentación que hizo del mismo su autora, Cristina Kirchner, en la Feria del Libro. “Es una buena oradora que puede cambiar sus tonos, puede usar frases largas y cambiar su voz”, opinó al respecto. “¿Macri puede?”, se preguntó y respondió: “No es convincente, es muy mal orador”.

Sobre la posibilidad de que este acto sea una señal de una carrera presidencial, dijo: “Yo esperaría. Cristina es perceptiva, no sé si inteligente política pero sí sabe que el clima no está caliente y saber que no es la única que puede calentarlo, quizás espera que alguien venga y lo prenda, o que no puede ser la que prenda el fueguito”.

Una luz en el camino

Ante la consulta de Lotuf acerca de lo que vendrá, advirtió: “Lo primero que hay que pensar es que Argentina es un país chico y poco importante. Macri se fue a Davos en un un trineo decorado, pensó que iba a volver con las inversiones del planeta”, apuntó y agregó en tono irónico: “Supongo que sabe que Singapur es más importante que Argentina”.

Finalmente, analizó: “Lo primero que hay que tener es un diagnóstico sobre nosotros y después nuestras políticas, no quiero escuchar más a los políticos decir que la Argentina va a llegar al lugar que merecer porque su lugar es en el que está”, terminó.