Becas para artistas en Estados Unidos

Las becas incluyen los pasajes, el costo de arancel de la institución correspondiente además de gastos de manutención de hasta U$S 3000 mensuales y el asesoramiento de la Comisión Fulbright.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo