Biovigilados, de Roxana Tabakman

El LPV tiene apenas ocho genes y provoca síntomas tan simples como los de una gripe; sin embargo, en un futuro sin fecha será capaz de aniquilar a la especie humana. Ante la interesada cautela del establishment científico, Clara se propone evitar esa tragedia adaptando estrategias de la lucha antiterrorista, pero algo no sale como ella espera.

Clara Fend, científica argentina del prestigioso Old King's College de Londres, es la única persona que conoce fehacientemente lo que está ocurriendo en el mundo con un nuevo virus.

